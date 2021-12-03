Псковские депутаты участвуют в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

15:23, 03 декабря 2021, ПАИ

Все районы Псковской области присоединились к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны, которая ежегодно проходит в День Неизвестного Солдата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

На территории региона проведение акции курирует Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.

На базе образовательных учреждений для тестирования открыто 215 офлайн-площадок – по словам организаторов, это в два раза больше, чем год назад.

Одна из таких площадок организована в Псковском кооперативном техникуме, где вместе со студентами на вопросы теста ответил вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко.

«Тест по истории Великой Отечественной войны проводится потому, что некоторые силы в политических интересах других стран пытаются переписать историю, - сказал, приветствуя учащихся перед началом тестирования, Виктор Остренко. – Эта акция – попытка сохранить объективную информацию, достоверные факты, правдивую историю Великой Отечественной войны».

Заместитель председателя Собрания поблагодарил студентов за участие и попросил не относиться к тесту, как к экзамену, а расценивать его как возможность лучше познакомиться с историей государства и стать более компетентными и знающими гражданами своей страны.

Председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова напомнила, что идея проведения акции принадлежит Молодёжному парламенту при Госдуме, но псковичи внесли свою лепту – добавили к общему перечню вопросов еще десять по региональной тематике.

«В этом году жители области, которые проходят тест онлайн, к сожалению, смогут ответить только на федеральную часть теста из 30 вопросов, а на офлайн-площадках вопросов будет 40. Это связано с тем, что из года в год сайт теста Большая история. ру подвергается массированным хакерским атакам из-за рубежа, и, чтобы не допустить «падения» сайта, было принято решение исключить региональные компоненты», - объяснила причину разного количества вопросов в тестах председатель Молодёжного парламента.

Юлия Лысова призналась, что как организатор мероприятия, она знает ответы на вопросы теста, поэтому сама проходить его не будет, но большинство её коллег уже приняло участие в акции.

Член Молодёжного парламента, недавний студент кооперативного техникума, а теперь его сотрудник Максим Ермолин написал тест вместе со старшекурсниками. Перед началом занятий студенты первого курса прошли тестирование онлайн. «Уже проверили их тесты, знания показали хорошие. И что особенно приятно, ребята трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Говорят, в их семьях хранятся военные фотографии родственников, есть даже письма-треугольники с фронта», - рассказал Максим Ермолин.

Для вице-спикера, председателя комитета по труду и социальной политике Игоря Дитриха, который прошёл тестирование в онлайн-формате, память о войне тоже очень личная история. «Мы то поколение, которое застало живых свидетелей военных лет - наши родственники участвовали в войне, кто-то трудился в тылу, кто-то был в партизанах, кто-то воевал на передней линии фронта. Мой дед потерял руку на войне, а бабушка одна с тремя детьми под Серёдкой была в партизанском отряде. Она много рассказывала мне о войне. Конечно, псковская земля пропитана кровью героев, защищавших нашу Родину», - поделился воспоминаниями парламентарий.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов тоже принял участие в тестировании: «Во-первых, хочется самому понять, насколько хорошо и глубоко я знаю даты и факты, связанные с военным периодом, а во-вторых, тест по истории Великой Отечественной войны - это возможность «из уст в уста» передать молодому поколению память, которую мы должны сохранить навсегда».

Как и коллеги, на вопросы теста в онлайн-режиме ответил вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. «Если мы не будем помнить и знать свою историю, у нас и будущего не будет. Мы должны с большим уважением относиться к тому, что сделали наши предки. Тот патриотический посыл, который передало нам военное поколение, теперь мы должны передать своим детям. Самое главное, чтобы мы и наши потомки понимали, что никогда больше нельзя допустить повторения войны», - подчеркнул Александр Братчиков.

Тестирование на сайте Большая история.ру продлится до полуночи. Итоги акции по количеству участников и результатам тестирования подведут 6 декабря.