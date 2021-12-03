53,7% достиг коллективный иммунитет к COVID-19 в России
В России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя 53,7 %, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Всего в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились 72 078 412 человек, полностью вакцинацию от COVID-19 прошли 63 961 690 граждан.
По последним данным, в России зафиксировано 9 736 037 случаев заболевания коронавирусом, 8 436 631 человек выздоровел, 278 857 – умерло.
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