53,7% достиг коллективный иммунитет к COVID-19 в России

15:26, 03 декабря 2021, ПАИ

В России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя 53,7 %, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в России первым компонентом вакцины от коронавируса привились 72 078 412 человек, полностью вакцинацию от COVID-19 прошли 63 961 690 граждан.

По последним данным, в России зафиксировано 9 736 037 случаев заболевания коронавирусом, 8 436 631 человек выздоровел, 278 857 – умерло.