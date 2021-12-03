Псковичи не смогли оплатить проезд картами из-за глобального технического сбоя

15:48, 03 декабря 2021, ПАИ

В системе «Электронный проездной города Псков» произошел глобальный технический сбой, что привело к невозможности оплаты проезда в автобусах с использованием банковских карт одного из банков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Псковпассажиравтотранс».

Система не работала в период с 2 декабря с 17:13 по 3 декабря 11:00. Утром 3 декабря причина сбоя была установлена и устранена.

В настоящий момент определяются банковские карты, оплата проезда которыми была заблокирована системой. Об окончании работ и дальнейших действиях по возврату (при необходимости) денег граждане будут оповещены через официальный сайт предприятия.

По всем проблемам, связанным с оплатой проезда банковскими картами, можно обращаться в претензионный центр предприятия по телефону 8-800-250-90-65.