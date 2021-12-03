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Общество

На 21,6% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге

По оперативным данным, в ноябре на Октябрьской магистрали отправлено 10,5 млн пассажиров, что на 16,7 % выше ноября прошлого года. В пригородном сообщении в ноябре отправлено 9,5 млн пассажиров (+15,1 %), в дальнем – 1 млн человек (+33,1 %), сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Пассажирооборот по итогам ноября 2021 года составил порядка 1,1 млрд пасс-км (+34,1 % к ноябрю 2020 года). В пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 15,7 % (337 млн пасс-км), в дальнем следовании рост составил 44,4 % (750 млн пасс-км).

Всего в январе – ноябре 2021 года на Октябрьской железной дороге было перевезено более 132,6 млн пассажиров, что на 21,6 % превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Из них 117,6 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+19,6 %), 15 млн – пассажиры дальнего следования (+40,1 %). Пассажирооборот по итогам 11 месяцев вырос на 34,9 % и составил более 15,2 млрд пасс-км.

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