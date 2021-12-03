Упавшую фонарную опору в Пскове демонтируют к 17:00

15:56, 03 декабря 2021, ПАИ

Упавшую фонарную опору в Пскове демонтируют к 17:00 3 декабря, сообщает «Псковская правда» со ссылкой на электросетевую компанию.

Специалисты увеличат пролет проводов на линии. Уличное освещение на этом участке улицы Советской Армии будет работать без перебоев. Новую опору установят на следующей неделе.