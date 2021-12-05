Видео: Из чего сделан Дед Мороз? В Пскове открылась выставка винтажных кукол

09:20, 05 декабря 2021, ПАИ

В Пскове открылась выставка Дедов Морозов. В здании железнодорожной библиотеки на ул. Яна Фабрициуса часть своей коллекции выставила владелица музея винтажной куклы Ирина Кендрали. Среди редких экспонатов — Дед Мороз, который в 60-е годы вышел с конвейера псковской фабрики. Корреспондент ПАИ увидел, из чего делали праздничное настроение мастера прошлых лет.