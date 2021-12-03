Великолукский хор мальчиков поборется за «Народное признание – 2021»

16:35, 03 декабря 2021, ПАИ

Образцовый художественный коллектив хор мальчиков Центра эстетического воспитания города Великие Луки выдвинули на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Талант». Заявку прислала представитель центра Наталья Плеханова.

Образцовый коллектив хор мальчиков ЦЭВ был создан в 2012 году. Все воспитанники коллектива занимаются в Центре эстетического воспитания по программе «Основы хорового искусства». Они осваивают игру на различных инструментах, изучают сольфеджио, занимаются вокалом и хором. Общее число участников хора составляет 28 человек. В течение всего года коллектив набирает новых юных вокалистов в возрасте от 5 лет.

С 8-летнего возраста мальчики занимаются в концертной группе хора. На репетициях хористы не только поют, но и постигают музыкальную грамоту, изучают хоровую литературу, а по истечении юношеского возраста многие из них продолжают занятия хоровым пением в составе Заслуженного коллектива камерного хора «Кант», руководителем которого так же является обладатель почетного звания «Душа земли псковской» Иван Беседин

Хор принимает активное участие в городских мероприятиях и многочисленных концертах Центра эстетического воспитания, ежегодно готовит рождественскую сольную программу. В 2019 году коллектив принимал участие в концерте сводного хора Псковской области на празднике, посвященному Ганзейским дням Нового времени, и в большом Рождественском концерте в БКЗ филармонии.

Дирижер - обладатель премии губернатора Псковской области 2019 Иван Беседин, хормейстер — Лилия Гавриленкова, концертмейстер - Елена Войтушко. Хор имеет дипломы различных конкурсов и фестивалей.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.