«Экопром» поблагодарил главу Островского района за оперативную уборку снега с контейнерных площадок

16:39, 03 декабря 2021, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) выразил благодарность главе Островского района Дмитрию Быстрову за оперативное реагирование в очистке контейнерных площадок от снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

«Спасибо большое, что не остались в стороне! Надеемся на дальнейшую продуктивную совместную работу, взаимовыручку и взаимоподдержку», - добавили в «Экопроме».