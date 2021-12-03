ПАИ меняет рекламные пакеты на новогоднее оформление

16:45, 03 декабря 2021, ПАИ

Псковские компании, предприятия и бизнесмены могут получить бесплатную рекламную поддержку в одном из ведущих медиахолдингов Псковской области. Псковское агентство информации запускает фото-конкурс для предприятий и компаний на самое праздничное рабочее место, самый красивый офис.

Компания-победитель получит в подарок пакет рекламы - это неделя проката ролика на радио «Седьмое Небо» и три новости на портале Псковского агентства информации.

Чтобы стать участником необходимо сделать три шага: украсить свой офис к Новому году, сделать яркое фото или видео, которое будет передавать атмосферу праздника, прислать свои снимки на почту: pskovpai@yandex.ru.

Каждое фото будет размещено в социальных сетях ПАИ под тегом #новогоднийофис_паи.

Выбирать лучшую работу будет конкурсное жюри, в которое вошли архитектор-дизайнер и общественный деятель Сергей Станкевич, коммерческий директор Медиахолдинга Псковской области Лиля Лишевская, шеф-редактор ПАИ Александр Машкарин, креативный редактор ПАИ Алена Комарова, главный редактор «КП Псков» Ольга Чернышева, главный редактор интернет-газеты «Псковская правда» Максим Андреев. Итоги конкурса будут подведены 28 декабря.



