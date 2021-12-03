На трассе Остров - Псков было затруднено движение транспорта из-за ДТП

17:12, 03 декабря 2021, ПАИ

В районе деревни Дуловка Островского района, по словам очевидцев, несколько часов в канаве лежала фура. Сотрудники аварийно-спасательной службы и сотрудники ГИБДД ждали эвакуатор и вытаскивали большегруз из кювета и перекрывали дорогу с двух сторон. На данный момент движение восстановлено.



Кроме того очевидцы сообщили, что на повороте в деревню Федориха около шести часов лежит машина в канаве.