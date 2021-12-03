«Следуя инженерным идеям» – маршрут по следам научных и технических свершений

20:22, 03 декабря 2021, ПАИ

Новый туристический маршрут «Следуя инженерным идеям» расскажет путешественникам об истории изобретения мостов, железных дорог и развитии научной мысли в конце XIX – начале XX века. Маршрут пройдёт по территории Латвии, Псковской и Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Он создаётся в рамках международного проекта «Создание трансграничного туристического маршрута «Следуя инженерно-техническим идеям» в Латвии и России» и призван помочь туристам познакомиться с индустриальным наследием двух стран.

Туристический маршрут пройдёт по местам, в которых работали и оставили свой вклад такие изобретатели, как инженер Станислав Кербедз (1810–1899), часовой мастер Павел Буре (1810–1882), гражданский инженер Николай Кудрявцев (1857–1900) и другие.

Станислав Валерианович Кербедз — российский инженер польского происхождения, генерал-лейтенант, автор проектов железнодорожных мостов через реки Лугу, Западную Двину, Великую. С 1842 года он руководил работами по строительству Благовещенского моста — первого арочного постоянного моста через Неву в Петербурге. Перильное ограждение, фонари и павильоны моста включены в список объектов культурного наследия России. Ознакомиться с моделью моста можно в единственном в мире музее мостов, открытом в Санкт-Петербурге.

В музее Горного университета в Санкт-Петербурге хранится уникальная коллекция образцов руды, минералов, макеты, связанные с историей развития горной промышленности и ювелирной техники в России. Музей создан одновременно с Горным училищем и открыт в 1773 году. Сегодня Горный музей входит в тройку лучших музеев мира естественно-научного профиля.

Недалеко от Санкт-Петербурга, в Гатчине, установлен памятник первой серийной подлодке, созданной в России инженером Степаном Джевецким. Её испытания прошли в 1881 году в гатчинском Серебряном озере в присутствии наследника престола, будущего императора Александра III. Памятник представляет собой макет лодки в натуральную величину. Он был создан в 2006 году к 100-летию Российского подводного флота.

Гатчинский музей авиационного двигателестроения обладает обширной и очень интересной экспозицией: на площади свыше 800 квадратных метров представлено 16 полномасштабных макетов авиационных двигателей, выполненных на базе настоящих авиационных моторов. Фактически это первые авиационные двигатели в российской истории.

В Лужском районе своими изобретениями прославился гражданский инженер Николай Кудрявцев. Изобретатель строил подводную лодку, «особенный паровоз» и ветряную мельницу на территории своей усадьбы Репьи на берегу Череменецкого озера. На противоположном берегу озера, в деревне Голубково, установлен полноценный макет подлодки. Теперь туристы могут не только осмотреть изобретение Николая Кудрявцева, в том числе изнутри, но и отдохнуть на специально оборудованной территории на берегу одного из красивейших озёр Ленинградской области.

Посещая Лугу, нельзя обойти вниманием железнодорожный вокзал города. Он был построен по проекту архитекторов Петра Сальмоновича и Вениамина Королькова в 1883–1885 годах и в то время считался самым красивым вокзалом на линии железной дороги Варшава – Петербург. Современное здание вокзала было построено уже в послевоенные годы на месте разрушенного в годы войны дореволюционного вокзала и стало одним из ярких примеров архитектурных достижений сталинской эпохи.

С Плюсским районом Псковской области тесно связано имя часового мастера Павла Карловича Буре, усадьба которого располагалась на берегу озера Долгого. Сама усадьба, к сожалению, не сохранилась, но в память о деятельности известного часового мастера в посёлке Плюсса был установлен оригинальный памятник инженерной мысли.

Недалеко от посёлка Плюсса расположены две старинные усальбы — Любенск и Вечаша, на территории которых находится мемориальный музей — усадьба морского офицера, великого композитора Николая Римского-Корсакова. На сегодняшний день в музее-усадьбе на территории Каретника размещены выставки «Хозяйственные работы в усадьбе Любенск» и «Образы железной галактики» (современные кованые фигурки из металла работы Александра Кондрахина, мотивы которых использовались при создании эскиза памятника инженерной мысли в посёлке Плюсса).

Псковская область полна архитектурными и инженерными объектами самых разных эпох. Здесь расположен легендарный Псковский кремль, который, помимо своего духовного и политического наследия, несёт на себе отпечаток самых смелых для своей эпохи инженерных решений.

Особый интерес вызывают цепные мосты через реку Великую в городе Острове. Рассказывают, что со строительством мостов связана легенда, согласно которой через город проезжал император Николай I. При переправе на пароме через реку Великую вода захлестнула вещи в его карете. Император был сильно возмущён и повелел построить мост.

Цепные мосты были построены в середине XIX века по проекту инженера путей сообщения и публичных зданий Михаила Краснопольского. Сегодня это уникальный памятник архитектуры XIX века и единственные цепные транспортные мосты, сохранившиеся на территории России.

Если следовать по туристическому маршруту за пределы России, в Латвию, то обязательно стоит посетить железнодорожную станцию Карсава — один из важнейших железнодорожных вокзалов царской России. Сегодня это старейшее здание ж/д вокзала в Латвии. В Лузнавской усадьбе можно посетить интерактивную выставку «Станислав Кербедз: следуя инженерно-техническим идеям», посвящённую проектам и изобретениям мостостроителя, и даже попробовать себя в проектировании мостов в специальном интерактивном классе.

И это лишь немногие точки на интересном пути, который повествует об инженерных прорывах XIX века, а также о людях, которые во многом опередили своё время и на практике реализовывали свои самые смелые проекты.

Туристический маршрут создан в рамках проекта № LV-RU-029 «Following ideas». Более подробная информация о туристическом маршруте и проекте доступна на сайтах партнёров:

Резекненское краевое самоуправление, following-ideas.rezeknesnovads.lv,

автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр «ВЕРА», rc-itc-luga.ru,

администрация Плюсского района, pljussa.reg60.ru.

Настоящая публикация осуществлена при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014–2020 годов. Полную ответственность за её содержание несёт АНО «Вера». Публикация может не отражать мнение программы, стран – участниц программы России и Латвии, а также Европейского союза.