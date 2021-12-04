Сегодня выйдет в эфир выпуск программы «Псковская сводка» от 4 декабря
Сегодня выйдет в эфир выпуск программы «Псковская сводка» от 4 декабря. В этом выпуске расскажем о наиболее резонансных ЧП и ДТП, произошедших на территории региона за минувшую неделю.
Программа выйдет в эфир сегодня в 17:00.
Выпуски проекта можно увидеть на портале Псковского агентства информации, в YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».
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