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Сегодня арт-проект «Княжество» проведёт псковских зрителей филармонии «Тропой иллюзий»

 

Фото: ТКД

Сегодня, 4 декабря, в 17:00 на сцене Большого концертного зала Псковской филармонии арт-проект KNYAJESTVO представит хореографический спектакль, давший название вечеру, – «Тропой иллюзий» на музыку современного китайского композитора Чэнь Циганя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе два отделения. Первое – это спектакль «Вариации и квартет», созданный для артистов балета. Второе отделение – это номера, поставленные для танцовщиков современного танца.

Как пояснил художественный руководитель коллектива, хореограф Константин Семенов, программа в Пскове задумывалась таким образом, чтобы показать, каким может быть современный балет сегодня, а также продемонстрировать то, как современный танец чувствует себя внутри музыки академических форм. «Мне радостно, что наше KNYAJESTVO будет первым коллективом, кто познакомит псковичей с современным балетом и танцем».

Напомним, вечер современной хореографии «Тропой иллюзий» пройдёт в филармонии в рамках I Международного фестиваля современного искусства MAGNUM OPUS. Художественный руководитель проекта – Николай Хондзинский.

10 декабря заключительной страницей Международного фестиваля современного искусства станет показ оперы Джакомо Пуччини «Богема» в исполнении солистов театра Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Николая Хондзинского.

Это большое музыкальное событие пройдёт в филармонии впервые. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

Добавим, зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного из следующих документов: заверенной справки о медицинском отводе от вакцинации и справки об отрицательном результате ПЦР-теста, документа/QR-кода, свидетельствующего о завершённой вакцинации от COVID-19, или документа, содержащего сведения о перенесённом заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

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