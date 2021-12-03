В Пскове подвели итоги конкурса детских рисунков «Прокуратура глазами детей»

19:50, 03 декабря 2021, ПАИ

3 декабря в Доме офицеров в Пскове прошло награждение победителей и участников конкурса детских творческих работ «Прокуратура глазами детей». Мероприятие приурочено к 300-летию прокуратуры Российской Федерации. Инициаторами конкурса выступили органы военной прокуратуры, сообщили ПАИ в ведомстве.

Сильнейших определяли в четырёх возрастных группах. На суд жюри можно было прислать поделку, рисунок или сочинение. Всего было представлено 12 работ. Их авторы — ребята из Пскова, Бежаниц и Нового Изборска. Всех их 3 декабря пригласили на торжественную церемонию подведения итогов конкурса.

Были определены четыре победителя. Награды вручал военный прокурор Псковского гарнизона полковник юстиции Ратников Алексей Александрович.

Все победители получили грамоты и подарки. Не остались без подарков и участники конкурса.