В Пскове подвели итоги конкурса детских рисунков «Прокуратура глазами детей»
3 декабря в Доме офицеров в Пскове прошло награждение победителей и участников конкурса детских творческих работ «Прокуратура глазами детей». Мероприятие приурочено к 300-летию прокуратуры Российской Федерации. Инициаторами конкурса выступили органы военной прокуратуры, сообщили ПАИ в ведомстве.
Сильнейших определяли в четырёх возрастных группах. На суд жюри можно было прислать поделку, рисунок или сочинение. Всего было представлено 12 работ. Их авторы — ребята из Пскова, Бежаниц и Нового Изборска. Всех их 3 декабря пригласили на торжественную церемонию подведения итогов конкурса.
Были определены четыре победителя. Награды вручал военный прокурор Псковского гарнизона полковник юстиции Ратников Алексей Александрович.
Все победители получили грамоты и подарки. Не остались без подарков и участники конкурса.
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