Директор «Славянки» может стать почётным гражданином Пскова
Звание «Почётный гражданин города Пскова» предложено присвоить заслуженному и поётному работнику текстильной и лёгкой промышленности РФ, генеральному директору швейной фабрики «Славянка» Елене Косенковой. Соответствующий вопрос рассмотрели члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.
Заседание состоялось сегодня под председательством Алексея Форша. Инициаторы обращения отметили, что Елена Косенкова – «не только настоящий профессионал своего дела, но и человек с активной жизненной позицией, избиралась депутатом Псковского областного Собрания, членом Общественной палаты региона, много лет активно занимается благотворительной деятельностью».
С начала специальной военной операции она активно участвует в организации гуманитарных сборов на нужды бойцов СВО. Елена Косенкова дважды становилась победителем конкурса «Деловой человек года», в 2002 году награждена орденом Почёта по указу президента России Владимира Путина.
Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы внести этот вопрос в повестку очередной сессии с рекомендацией депутатам «принять».
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