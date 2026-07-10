Многофункциональные зоны дорожного сервиса планируют создать в Псковской области

16:04, 10 июля 2026, ПАИ

Развитие дорожного сервиса в Псковской области обсудил губернатор Михаил Ведерников с генеральным директором «Автодор-Девелопмент» Анастасией Козловой. Об этом глава региона сообщил в своём официальном канале на платформе MAX.

«Псковская область также заинтересована в развитии дорожного сервиса: турпоток в регион стабильно растёт. При поддержке президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» мы разрабатываем маршруты, которые охватывают почти все основные и интересные локации для путешественников», – отметил губернатор.

В перспективе регион планирует совместно с «Автодор-Девелопмент» реализовать ряд инвестиционных проектов по созданию многофункциональных дорожных зон и объектов дорожного сервиса для комфортного обслуживания автомобилистов и пассажиров, сообщил Михаил Ведерников.

«Автодор-Девелопмент» является дочерним обществом госкомпании «Автодор». Компания создаёт многофункциональные зоны дорожного сервиса «под ключ»: от планирования, проектирования, привлечения пула инвесторов до ввода в коммерческую эксплуатацию.