Пульмонолог-аллерголог стала гостьей программы «Анамнез». Главное

16:34, 10 июля 2026, ПАИ

Программа «Анамнез» вышла в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 10 июля. Гостьей студии стала врач – пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая. Речь шла об аллергии и о профилактике аллергических заболеваний.

Главное:

- Игнорирование аллергического насморка может привести к бронхиальной астме.

- Долго сосудосуживающими каплями пользоваться нельзя. Это приводит к побочным эффектам со стороны слизистой.

- Около 40 процентов людей в мире страдают аллергией. Бронхиальной астмой болеют около 300 млн. И количество заболеваний только растет. «Это плата за комфорт и разнообразие продуктов».

- Аллергикам лучше не косить траву на даче самостоятельно.

- Существует несколько видов аллергий, самая распространённая – пищевая.

- Самые распространённые продукты, вызывающие аллергию: коровье молоко, пшеница (глютен), белок куриного яйца, соя, арахис, горчица, орехи, морепродукты (рыба, креветки, моллюски). «Особенно опасна долго хранящаяся морская рыба».

- На втором месте – сезонная аллергия. Лидирующий аллерген – пыльца берёзы и сосны (март-апрель). Второй этап – цветение луговых трав (май – июнь). Третий – лебеда, полынь, амброзия, липа (вторая половина лета). Тополиный пух аллергеном не является, он разносит пыльцу.

- АСИТ – это единственный, но дорогостоящий метод лечения. Бывает, для улучшения состояния достаточно одного курса.