Пульмонолог-аллерголог стала гостьей программы «Анамнез». Главное
Программа «Анамнез» вышла в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 10 июля. Гостьей студии стала врач – пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая. Речь шла об аллергии и о профилактике аллергических заболеваний.
Главное:
- Игнорирование аллергического насморка может привести к бронхиальной астме.
- Долго сосудосуживающими каплями пользоваться нельзя. Это приводит к побочным эффектам со стороны слизистой.
- Около 40 процентов людей в мире страдают аллергией. Бронхиальной астмой болеют около 300 млн. И количество заболеваний только растет. «Это плата за комфорт и разнообразие продуктов».
- Аллергикам лучше не косить траву на даче самостоятельно.
- Существует несколько видов аллергий, самая распространённая – пищевая.
- Самые распространённые продукты, вызывающие аллергию: коровье молоко, пшеница (глютен), белок куриного яйца, соя, арахис, горчица, орехи, морепродукты (рыба, креветки, моллюски). «Особенно опасна долго хранящаяся морская рыба».
- На втором месте – сезонная аллергия. Лидирующий аллерген – пыльца берёзы и сосны (март-апрель). Второй этап – цветение луговых трав (май – июнь). Третий – лебеда, полынь, амброзия, липа (вторая половина лета). Тополиный пух аллергеном не является, он разносит пыльцу.
- АСИТ – это единственный, но дорогостоящий метод лечения. Бывает, для улучшения состояния достаточно одного курса.
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