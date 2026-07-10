Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Новоржеве прошла правовая консультация для семей участников СВО

Заседание клуба участников СВО и членов их семей «Za СВОих» прошло на базе Новоржевского кадрового центра. В его рамках состоялось мероприятие по правовой помощи, которое является частью проекта, совместной инициативы Комитета семей воинов Отечества по Псковской области и фонда «Защитников Отечества» «Правомобиль 60». Об этом ПАИ сообщили в районной газете «Земля Новоржевская».

Фото: Новоржевский кадровый центр

Местных жителей проконсультировали представители Социального фонда России, органов социальной защиты, Комитета семей воинов Отечества, государственного фонда «Защитники Отечества», кадрового центра, отдела образования администрации Новоржевского округа.

Организаторы отметили, что важным элементом встречи стала консультация с нотариусом, так как для семей сейчас особенно актуальны вопросы оформления доверенностей, наследственных прав и других нотариальных действий.

Участникам встречи ещё раз рассказали о действующих мерах поддержки участников СВО и их близких. Отдельное внимание уделялось возможностям трудоустройства и обучения.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






10 июля 2026

Андрей Маковский: Решение МОК по Олимпийскому комитету России – первый шаг к возвращению, но путь будет долгим
10 июля 2026

Пульмонолог-аллерголог стала гостьей программы «Анамнез». Главное
10 июля 2026

На трассе Толкачево – Себеж – Заситино укладывают верхний слой асфальта
10 июля 2026

Псковская область подписала соглашение с «Автодор-Девелопмент» о сотрудничестве по развитию дорожного сервиса
10 июля 2026

Велопробег «Нашему подвигу нет забвения» ​прошёл в Пушкиногорском районе
10 июля 2026

Основные продукты-аллергены перечислила пульмонолог
10 июля 2026

В Новоржеве прошла правовая консультация для семей участников СВО
10 июля 2026

Директор «Славянки» может стать почётным гражданином Пскова

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...