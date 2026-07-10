В Новоржеве прошла правовая консультация для семей участников СВО

16:08, 10 июля 2026, ПАИ

Заседание клуба участников СВО и членов их семей «Za СВОих» прошло на базе Новоржевского кадрового центра. В его рамках состоялось мероприятие по правовой помощи, которое является частью проекта, совместной инициативы Комитета семей воинов Отечества по Псковской области и фонда «Защитников Отечества» «Правомобиль 60». Об этом ПАИ сообщили в районной газете «Земля Новоржевская».

Местных жителей проконсультировали представители Социального фонда России, органов социальной защиты, Комитета семей воинов Отечества, государственного фонда «Защитники Отечества», кадрового центра, отдела образования администрации Новоржевского округа.

Организаторы отметили, что важным элементом встречи стала консультация с нотариусом, так как для семей сейчас особенно актуальны вопросы оформления доверенностей, наследственных прав и других нотариальных действий.

Участникам встречи ещё раз рассказали о действующих мерах поддержки участников СВО и их близких. Отдельное внимание уделялось возможностям трудоустройства и обучения.