Основные продукты-аллергены перечислила пульмонолог

16:08, 10 июля 2026, ПАИ

Основные продукты-аллергены перечислила врач –пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В список, в частности, вошло коровье молоко, пшеница, куриные яйца, соя, горчица, морепродукты и рыба, арахис и орехи, алкоголь, в составе которого есть хмель или спирт.

Кроме того, время от времени может проявляться пищевая псевдоаллергия, например под Новый год, когда дело не обходится одним-двумя мандаринами, а цитрусовые и сладости поедаются килограммами.

«Эти продукты содержат в себе вещества, которые могут вызвать проявления аллергии – сыпь, ангиотёк, першение в горле и даже рвоту. Но это просто передозировка гистаминов. И вот рыба, если она немного подпорчена, накапливает в себе много гистаминов, поэтому даже если специи скроют её несвежесть, организм всё равно может отреагировать», – отметила Татьяна Пистрая.