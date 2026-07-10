На трассе Толкачево – Себеж – Заситино укладывают верхний слой асфальта
На трассе Толкачево – Себеж – Заситино укладывают верхний слой асфальта, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Ремонт участка с 18-го по 33-й километр выходит на финишную прямую. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты уже отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий слой и приступили к верхнему. Параллельно подрядная организация занимается укреплением обочин. На ремонт выделено 310 миллионов рублей из федерального бюджета. Завершить работы планируют уже в сентябре.
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