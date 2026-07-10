Псковская область подписала соглашение с «Автодор-Девелопмент» о сотрудничестве по развитию дорожного сервиса
Псковская область подписала соглашение с «Автодор-Девелопмент» о сотрудничестве по развитию дорожного сервиса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
«Подписанный документ позволит привести в регион уникальный центр компетенций федерального масштаба, привлекать инвестиции для реализации современных придорожных проектов, повышать стандарты качества и внедрять инновационные решения в области туристской инфраструктуры», – отметил глава региона.
Компания «Автодор-Девелопмент» уже реализует подобные проекты в 16 регионах России. Михаил Ведерников добавил, что в сочетании с возможностями президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» они обеспечивают комплексный подход к развитию территорий, превращая трассы в комфортные и доступные туристические направления.
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Псковская область подписала соглашение с «Автодор-Девелопмент» о сотрудничестве по развитию дорожного сервиса