Псковская область подписала соглашение с «Автодор-Девелопмент» о сотрудничестве по развитию дорожного сервиса

16:16, 10 июля 2026, ПАИ

Псковская область подписала соглашение с «Автодор-Девелопмент» о сотрудничестве по развитию дорожного сервиса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

«Подписанный документ позволит привести в регион уникальный центр компетенций федерального масштаба, привлекать инвестиции для реализации современных придорожных проектов, повышать стандарты качества и внедрять инновационные решения в области туристской инфраструктуры», – отметил глава региона.

Компания «Автодор-Девелопмент» уже реализует подобные проекты в 16 регионах России. Михаил Ведерников добавил, что в сочетании с возможностями президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» они обеспечивают комплексный подход к развитию территорий, превращая трассы в комфортные и доступные туристические направления.