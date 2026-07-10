Велопробег «Нашему подвигу нет забвения» ​прошёл в Пушкиногорском районе

16:12, 10 июля 2026, ПАИ

Ежегодный велопробег «Нашему подвигу нет забвения» прошёл в Пушкиногорском районе в преддверии дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Организатором выступил Васильевский сельский дом культуры, сообщили ПАИ в редакции газеты «Пушкинский край».



Фото: Васильевского СДК



Фото: Васильевского СДК



Фото: Васильевского СДК





Маршрут, проложенный по местам героических сражений, стартовал у стен Васильевского дома культуры. Перед началом заезда член регионального совета ТОС и председатель ТОС «Васильевское» Тамара Ильина рассказала юным участникам о событиях войны, выпавших на долю жителей деревни, и ознакомила их с летописью освобождения территории. После этого колонна велосипедистов отправилась к мемориалу «Чёртова гора».

У воинского захоронения прозвучали слова в память о защитниках Родины. «Дети с трогательной искренностью прочитали стихи, посвящённые войне, напоминая о той цене, что была заплачена за мир. Затем, склонив головы, все присутствующие почтили минутой молчания светлую память павших героев, возложив к мемориалу цветы – скромный, но глубокий знак вечной признательности», – рассказали в редакции районной газеты.

После этого участники вернулись к ДК, где для них провели викторину «Что я знаю о войне».

«Такие мероприятия – это не просто уроки истории, но и мост, соединяющий поколения. Они помогают детям глубже постичь и прочувствовать судьбу своей страны, воспитать в себе непоколебимое уважение к тем, кто стоял на страже Отчизны. Мы обязаны помнить каждого, кто отдал свою жизнь за Родину, сохраняя их подвиг в наших сердцах, дабы он никогда не был забыт», – подвела итог Тамара Ильина.