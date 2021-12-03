В Острове два выпускника подарили родной школе № 1 отремонтированный кабинет химии

20:13, 03 декабря 2021, ПАИ

В 2021 году благодаря инициативе Максима Хитрова, который оказал спонсорскую помощь, в кабинете химии Островской школы № 1 начались большие ремонтные работы. Ими руководил Роман Яковлев, также выпускник первой школы. Он контролировал ход работ и сам непосредственно в них участвовал. Об этом пишет газета «Островские вести».

«Кабинет сделан очень красиво, оборудовано лаборантское помещение. Очень приятно находиться здесь. Очень жаль, что сейчас в этом кабинете может обучаться один класс, но пройдут тяжёлые времена (коронавирус) — и здесь смогут получать знания и ребята из других классов», — сказала директор школы Марина Егорова.

Руководитель образовательного учреждения поблагодарила выпускников школы за большой подарок. «Благодаря вам мы имеем современный уголок в своей школе. И конечно, большие мероприятия будут происходить именно здесь. Спасибо, что вы помните о школе! Хочу пожелать, чтобы наше сотрудничество с вами продолжалось и послужило хорошим примером для других выпускников», — отметила Марина Павловна.

Максим Хитров и Роман Яковлев являются владельцами фирм в Санкт-Петербурге. Директор вручила бывшим выпускникам небольшие подарки с символикой Острова.