Уровень заболеваемости COVID-19 в Псковской области продолжает снижаться

09:20, 04 декабря 2021, ПАИ

Уровень заболеваемости COVID-19 в Псковской области продолжает снижаться, отметил в своём еженедельном видеообращении, опубликованном в Instagram, губернатор региона Михаил Ведерников.

«В Псковской области, как и в целом в стране, сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня заболеваемости. Если месяц назад в сутки фиксировалось почти 300 новых случаев, то сейчас эта цифра упала ниже 200», — уточнил губернатор.

По его словам, нагрузка на коронавирусный коечный фонд снизилась, поэтому перепрофилированные учреждения продолжают возвращаться в штатный режим работы. На этой неделе выведена из работы с ковидными пациентами часть коек Псковской межрайонной больницы.