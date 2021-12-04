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Общество

27 военных медиков и студентов прибыли в Псковскую область на помощь врачам инфекционной больницы

27 военных медиков, ординаторов и студентов военно-медицинских академий прибыли в Псковскую область на помощь врачам инфекционной больницы, сообщил в своём еженедельном видеообращении губернатор региона Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что псковские медики уже третий месяц работают в напряжённом, изматывающем графике. «Это, конечно, тоже риски – всем нужны нормальные выходные для восстановления сил. По этой причине я обратился за помощью к министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу. По поручению министра в Псковскую область прибыли 27 человек – военные медики, а также ординаторы и студенты военно-медицинских академий», – уточнил глава региона.

Прибывшие уже вышли на работу в областную инфекционную больницу, в Псковскую городскую и детскую поликлиники, Псковскую и Великолукскую межрайонные больницы.

«В течение месяца они будут оказывать нашим врачам необходимую помощь в части лечения пациентов и усиления амбулаторно-поликлинического звена. Искренне благодарен Сергею Кужугетовичу: такая оперативная поддержка для нас имеет принципиальное значение», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также добавил, что большое количество пациентов по-прежнему переносят COVID в очень тяжёлой форме. Койки реанимации полностью заняты, и такая тенденция, заявил губернатор, будет сохраняться ещё долго.

«На прошлой неделе я говорил о том, что мы закупаем дополнительно 20 аппаратов ИВЛ на сумму более 30 млн рублей. В том числе это вызвано износом оборудования: от постоянного использования техника выходит из строя раньше обычного», – пояснил Михаил Ведерников.

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