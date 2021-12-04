Об особой опасности штамма «омикрон» для детей предупредил Михаил Ведерников

09:21, 04 декабря 2021, ПАИ

Об особой опасности штамма «омикрон» для детей предупредил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом еженедельном видеообращении.

Он отметил, что федеральные эксперты опасаются скорого наступления следующей волны распространения заболевания. В частности, это вызвано сезонностью и новым штаммом коронавируса.

«Формирование новых штаммов – это естественный и постоянный процесс. У нас в области, например, весной фиксировали распространение сугубо российского северо-западного варианта ковида. И в большинстве случаев штаммы не вызывают серьёзного беспокойства экспертов по причине малых отличий от основной версии заболевания. А вот «омикрон», тот самый африканский штамм, о котором я говорил на прошлой неделе, уже доказал свою крайне высокую контагиозность. Кривая его распространения ещё круче, чем у «дельты», которая за год охватила весь мир», – отметил Михаил Ведерников.

По его словам, есть данные, что в ЮАР, откуда он родом, до 10% всех госпитализаций пришлось на детей до двух лет. «Такой высокой доли раньше никогда не было. Учитывая скорость распространения этого штамма, уже сейчас нужно готовиться к возможному негативному сценарию», – подчеркнул губернатор.

В связи с этим перед регионом стоят две задачи, одна из которых – необходимость максимально снизить уровень заболеваемости. «Если новая волна ударит до того, как сойдёт предыдущая, очевидно, что система здравоохранения попросту не выдержит», – признал Михаил Ведерников.

Вторая задача – максимально наращивать темпы прививочной кампании. «Вакцина защитит от наиболее пагубных последствий, даже если штамм не совпадает на 100%. Особое внимание необходимо уделить вакцинации беременных и кормящих. Как я уже говорил, «омикрон» представляет серьёзную опасность для детей, поэтому нужно начать с защиты матерей. Призываю всех задуматься о прививке заранее, пока на это есть время и возможность», – рекомендовал губернатор.