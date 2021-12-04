Михаил Ведерников: В Псковской области нет запрета на посещение кафе подростками

09:21, 04 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области нет запрета на посещение кафе подростками без сопровождения взрослых, заявил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном обращении.

«Прокомментирую одну тему, которая часто фигурирует в ваших обращениях. Это возможность посещения несовершеннолетними предприятий общепита без сопровождения взрослых. Обращаю ваше внимание, что такого запрета в Псковской области нет», – отметил глава региона.

По его словам, без взрослых нельзя посещать только те заведения, которые находятся на территории торговых центров. «И то просто потому, что детям без сопровождения сейчас вообще нельзя посещать торговые центры», – пояснил губернатор.