Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: В Псковской области нет запрета на посещение кафе подростками

В Псковской области нет запрета на посещение кафе подростками без сопровождения взрослых, заявил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном обращении.

«Прокомментирую одну тему, которая часто фигурирует в ваших обращениях. Это возможность посещения несовершеннолетними предприятий общепита без сопровождения взрослых. Обращаю ваше внимание, что такого запрета в Псковской области нет», – отметил глава региона.

По его словам, без взрослых нельзя посещать только те заведения, которые находятся на территории торговых центров. «И то просто потому, что детям без сопровождения сейчас вообще нельзя посещать торговые центры», – пояснил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

04 декабря 2021

4 декабря псковичей ожидает облачная погода с прояснениями

04 декабря 2021

Meta запустила глобальный сервис для защиты от порномести

04 декабря 2021

6 декабря завершится приём заявок на «Народное признание – 2021»
04 декабря 2021

Сегодня арт-проект «Княжество» проведёт псковских зрителей филармонии «Тропой иллюзий»

04 декабря 2021

Ночью проходили уборка и вывоз снега за пределы города Пскова

04 декабря 2021

Еженедельное обращение к жителям Псковской области опубликовал Михаил Ведерников
04 декабря 2021

Светодиодные фонтаны, тоннели и световой парк «Лукоморье» украсят Псков к Новому году
04 декабря 2021

Псковский губернатор: Проблему хронических аварий на энергосетях можно решить только с помощью федерального центра

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...