Псковский губернатор: Проблему хронических аварий на энергосетях можно решить только с помощью федерального центра

09:22, 04 декабря 2021, ПАИ

Проблему хронических аварий на энергосетях, которые происходят из-за непогоду, можно решить только с помощью федерального центра, констатировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.

«Что касается отключений, ситуация действительно была сложная, на пике без света оставались порядка 12 тысяч человек. Обрывы сетей в основном были вызваны налипанием мокрого снега. Вокруг проводов формируется ледяная корка, которая в каждом пролёте может достигать веса 100 и более кг. Для нашей во многом устаревшей энергосети такие осадки означают хронические аварии», – отметил губернатор.

По его словам, избежать тотального блэкаута удалось благодаря предварительной договорённости с руководством Россетей об усилении корпуса энергетиков. Дополнительные бригады прибыли в Псковскую область из Карелии, Вологды, Архангельска и помогли повысить темпы восстановительных работ.

«В этот раз энергетики работали особенно оперативно и профессионально, чутко реагировали на обращения жителей, за что хочу сказать им искренние слова благодарности. Тем не менее проблема состояния энергосетей остаётся крайне острой, и решить её можно только при федеральной поддержке. Сейчас детально обсуждаю этот вопрос с коллегами и руководством в Москве», – сообщил Михаил Ведерников.