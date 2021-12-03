Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Уже около месяца Элджей живёт на Кипре. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей рэпера Элджея (Алексея Узенюка) за пропаганду наркотиков в одном из его музыкальных клипов. Об этом сообщает пресс-служба московского суда, пишет «Газета.ру». Самого артиста на заседании не было: рэпер из Новосибирска уже около месяца живёт на Кипре и, по сообщениям некоторых СМИ, собирается получить там гражданство.

Элджей признан виновным в правонарушении по части 1.1 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием интернета).

В 2021 году аналогичный штрафы получил рэпер Моргенштерн. Он тоже уехал в другую страну после штрафа за пропаганду наркотиков и после того, как Следственный комитет начал проверку высказываний рэпера о Дне Победы. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

03 декабря 2021

Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
03 декабря 2021

На трассе Остров - Псков было затруднено движение транспорта из-за ДТП
03 декабря 2021

Калининградец предстанет перед судом за смертельное ДТП в Куньинском районе

03 декабря 2021

ФОТОФАКТ: Фонарный столб едва не упал на проезжую часть в Пскове
03 декабря 2021

В Псковском районе трактор врезался в автобус №124
03 декабря 2021

Жилой дом и три хозпостройки сгорели в Красногородском районе

02 декабря 2021

В Пустошкинском районе фуры при обгоне зацепили друг друга
02 декабря 2021

Публикуем видео с места столкновения фуры и легкового автомобиля в Великолукском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...