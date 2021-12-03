Рэпера Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

22:02, 03 декабря 2021, ПАИ

Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей рэпера Элджея (Алексея Узенюка) за пропаганду наркотиков в одном из его музыкальных клипов. Об этом сообщает пресс-служба московского суда, пишет «Газета.ру». Самого артиста на заседании не было: рэпер из Новосибирска уже около месяца живёт на Кипре и, по сообщениям некоторых СМИ, собирается получить там гражданство.

Элджей признан виновным в правонарушении по части 1.1 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием интернета).

В 2021 году аналогичный штрафы получил рэпер Моргенштерн. Он тоже уехал в другую страну после штрафа за пропаганду наркотиков и после того, как Следственный комитет начал проверку высказываний рэпера о Дне Победы.