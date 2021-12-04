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Общество

В Порховском районе выявлен новый очаг коронавируса

Новый очаг коронавируса обнаружен в Порховском районе Псковской области. Он расположен на территории Полонской образовательной школы. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За минувшие сутки в регионе выявили 187 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 347 человек выздоровели. Шестеро умерли.

Всего с начала эпидемии в регионе насчитывается 66 934 случая заболевания covid-19.

Официальная статистика по коронавирусу в Псковской области за 3 декабря 2021 года

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