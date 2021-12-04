В Порховском районе выявлен новый очаг коронавируса

01:21, 04 декабря 2021, ПАИ

Новый очаг коронавируса обнаружен в Порховском районе Псковской области. Он расположен на территории Полонской образовательной школы. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За минувшие сутки в регионе выявили 187 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 347 человек выздоровели. Шестеро умерли.

Всего с начала эпидемии в регионе насчитывается 66 934 случая заболевания covid-19.