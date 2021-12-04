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Общество

Похитительницу шампуня задержали росгвардейцы в Пскове

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали девушку, подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

3 декабря в 17:00 экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 22-летнюю псковичку, которая пронесла через кассовый узел два флакона шампуня, при этом не заплатив за них.

При установлении её личности выяснилось, что 24 ноября из этого же магазина она совершила хищение трёх упаковок сыра, пяти пачек сливочного масла и бутылки лимонада.

По факту кражи проводится проверка.

 

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