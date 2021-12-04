Meta запустила глобальный сервис для защиты от порномести

10:20, 04 декабря 2021, ПАИ

Компания Meta (Facebook) запустила новую функцию защиты обнажённых снимков пользователей для борьбы с распространением интимных фото и видео без согласия изображённых на них людей. Об этом компания сообщила в своём блоге.

Программа защиты от «порномести» получила название StopNCII.org и разработана совместно с организацией Revenge Porn Helpline, которая занимается помощью пострадавшим от неправомерного распространения интимных фотографий в Сети.

В Meta отметили, что это первая глобальная инициатива такого рода, которая безопасно помогает людям, опасающимся, что их интимные изображения могут быть распространены без их согласия.

Защита от так называемой порномести несложная: все интимные фото, которые могут оказаться (или уже оказались) в Сети без разрешения автора, нужно загрузить на специальный сайт, чтобы система Meta распознала их, преобразовала в хешкод, автоматически отслеживала появление кадров в чужих профилях и удаляла.

Компания уточнила, что такая защита поможет с теми фотографиями, к которым не применялись фильтры, кадрирование и другие манипуляции, так как из-за этого программа может не распознать заявку.