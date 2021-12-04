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Происшествия

Тело пенсионерки обнаружили после пожара в Красногородском районе

Тело 86-летней пенсионерки было обнаружено на месте пожара в Красногородском районе в деревне Люмжево 3 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Напомним, что 2 декабря в 16:31 в Красногородском районе в деревне Люмжево сгорел жилой дом и три хозяйственные постройки. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в жилом доме.

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