В России сократился уровень бедности в январе-сентябре 2021 года

11:26, 04 декабря 2021, ПАИ

Росстат отметил в январе-сентябре 2021 года в России сокращение уровня бедности. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 17,6 млн человек, уровень бедности оценивается в 12,1%. В прошлом году за указанный период количество бедных составляло 19,6 млн человек, уровень бедности оценивалась в 13,3%, сообщил «Интерфакс».

Издание отметило, что в I квартале 2021 года численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 20,8 млн человек, во II квартале 2021 года – 18,2 млн человек.

В связи с изменением порядка и периодичностью расчёта величины прожиточного минимума с 2021 года правительство в конце ноября приняло постановление, в котором утвердило правила определения границ бедности в России, используемых в оценках показателя «уровень бедности» начиная с I квартала 2021 года. Значения границ бедности на соответствующий отчётный квартал или год начиная с I квартала 2021 года определяются путём умножения значений базовых границ бедности (величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года) на индекс потребительских цен за отчётный квартал или год к IV кварталу 2020 года.