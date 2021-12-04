Команда Псковской области заняла первое место по тхэквондо ИТФ

11:45, 04 декабря 2021, ПАИ

Команда Псковской области заняла первое место в общекомандном зачёте на Кубке России по тхэквондо ИТФ. Об этом сообщил спортивный клуб тхэквондо ИТФ «Торнадо» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

20 команд принимают участие в Кубке России с 2 по 5 декабря в Екатеринбурге.