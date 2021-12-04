Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Команда Псковской области заняла первое место по тхэквондо ИТФ

Фото: VK / Спортивный клуб тхэквондо ИТФ «Торнадо»

Команда Псковской области заняла первое место в общекомандном зачёте на Кубке России по тхэквондо ИТФ. Об этом сообщил спортивный клуб тхэквондо ИТФ «Торнадо» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

20 команд принимают участие в Кубке России с 2 по 5 декабря в Екатеринбурге.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

04 декабря 2021

Команда Псковской области заняла первое место по тхэквондо ИТФ
04 декабря 2021

6 декабря завершится приём заявок на «Народное признание – 2021»
03 декабря 2021

Девушка-боксёр из Пскова заняла первое место на соревнованиях в Тверской области
02 декабря 2021

Ближайшие выходные в Пскове обещают стать состязательными
01 декабря 2021

Юные футболисты Ветвеницкой школы получили в подарок новую спортивную форму
01 декабря 2021

Серию новогодних мероприятий проведёт псковский клуб единоборств «Спортивное единство» в декабре
30 ноября 2021

Горнолыжный курорт «Мальская долина» открывает сезон
30 ноября 2021

Губернатор Псковской области подписал первое в регионе соглашение с обществом инвалидов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...