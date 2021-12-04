В России выявлено 32 974 случая COVID-19

12:00, 04 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 32 974 случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах России. Данные за сутки опубликовал сайт стопкоронавирус.рф.

Из новых случаев заражения 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 215 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 35 182 человека.

За весь период пандемии выявлено 9 769 011 случаев заражения и 8 471 813 человек выздоровело.

Напомним, что в Псковской области за минувшие сутки выявили 187 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 347 человек выздоровело. Шестеро умерли.