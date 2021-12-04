Полиция напоминает псковичам что нужно делать при нападении

13:00, 04 декабря 2021, ПАИ

УМВД России по Псковской области напоминает псковичам, какими должны быть действия гражданина в случае, если он подвергся нападению злоумышленников.

Необходимо незамедлительно сообщить о нападении по телефону 02. Ведомство рекомендует звонить в полицию сразу же после совершившегося нападения, так как по «горячим следам» преступление раскрыть легче. Назовите свою фамилию, имя, отчество и местонахождение. Обязательно дождитесь сотрудников полиции на месте происшествия.

Необходимо подробно рассказать о случившемся, чем больше деталей, тем успешнее будет поиск. Помните: если потерпевшие не обращаются в полицию, то это порождает у преступника ощущение безнаказанности и поощряет его на новые «подвиги».

Необходимо запомнить внешность подозреваемого, одежду, обувь. Обратите внимание на наличие особых примет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические особенности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее. Любая деталь может помочь полицейским в ходе расследования.

Кроме того, при наличии свидетелей, необходимо попросить их подождать вместе с вами до прибытия следственно-оперативной группы полиции. При невозможности свидетелям остаться на месте происшествия, запишите их полные данные, информацию о месте жительства и номер контактного телефона.

Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление зарегистрируют и опросят по существу проблемы. Кроме того, вы можете обратиться в ближайший участковый пункт полиции, либо непосредственно к полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка.