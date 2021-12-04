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Вирусолог заявил, что распространение омикрон-штамма может привести к завершению пандемии

Омикрон-штамм не сможет широко распространиться до Нового года, поскольку для этого вирусу понадобиться около полугода. Также появление и распространение нового штамма может привести к завершению пандемии. Об этом заявил Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik.

«Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с «омикроном», - объяснил Альтштейн.

Профессор сообщил, что омикрон-штамм не провоцирует тяжелое течение заболевания коронавирусной инфекции из-за нестабильного генома.

Ученый уточнил, что среди зафиксированных случаев заражения новым вариантом нет ни одного летального исхода. Об этом также заявляли во Всемирной организации здравоохранения. Все пациенты переносят болезнь в легкой форме.

 

 

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