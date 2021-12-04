Минздрав может расширить список противопоказаний от вакцинации

14:28, 04 декабря 2021, ПАИ

Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции к середине декабря, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Как сообщает издание, в настоящее время идет разработка документа на уровне министерства и соответствующий проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения.

В Министерстве здравоохранения уточнили, что перечень оснований для медотвода к вакцинации COVID-19 соотносится со списком противопоказаний к вакцинации.

На данный момент «Ковивак» противопоказан людям старше 60 лет, а «ЭпиВакКорона» - онкобольным. Также в список противопоказаний к прививке от коронавирусной инфекции относятся: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет.