Британцы – о рождественской ёлке: Чёрт возьми, оно что, воевало?

14:44, 04 декабря 2021, ПАИ

В Лондоне поставили рождественскую ёлку, которая не понравилась некоторым пользователям в соцсетях. Об этом пишет Evening Standart.

Некоторые пользователи отметили, что рождественская ель выглядит так, будто она поучаствовала в военных действиях.

«Дерево, подаренное Норвегией по давней традиции, привлекло внимание общественности по совершенно не относящимся к празднику причинам», — сообщило иностранное издание.

Мэр города лично осмотрел дерево на Трафальгарской площади и заявил, что оно ему очень понравилось.

На фотографиях, которые сделали пользователи при ночном освещении города и при дневном свете, видно, что снизу не хватает веток.

Рождественская ёлка, которую ежегодно дарит столица Норвегии Осло Лондону в знак благодарности за помощь во время Великой мировой войны, устанавливается на Трафальгарской площади с 1974 года.