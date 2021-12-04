В ВОЗ запланировали инспекцию по признанию «Спутник V» не ранее января 2022 года

16:24, 04 декабря 2021, ПАИ

Не ранее января 2022 года состоится инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

В конце ноября состоялась встреча с представителями РФПИ, на которой обсудили необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.

Кроме того, ВОЗ заявили, что компания обязалась предоставить подробную дорожную карту подачи данных для ускорения оценки вакцины, которую предоставят к концу декабря 2021 года.

Михаил Мурашко в начале октября сообщал, что все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты и остаются некоторые административные процедуры.

На данный момент «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6%.