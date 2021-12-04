Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В ВОЗ запланировали инспекцию по признанию «Спутник V» не ранее января 2022 года

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Не ранее января 2022 года состоится инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

В конце ноября состоялась встреча с представителями РФПИ, на которой обсудили необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.

Кроме того, ВОЗ заявили, что компания обязалась предоставить подробную дорожную карту подачи данных для ускорения оценки вакцины, которую предоставят к концу декабря 2021 года.

Михаил Мурашко в начале октября сообщал, что все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты и остаются некоторые административные процедуры.

На данный момент «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

04 декабря 2021

Псковичи жалуются на огромные сосульки на крышах домов
04 декабря 2021

В ВОЗ запланировали инспекцию по признанию «Спутник V» не ранее января 2022 года

04 декабря 2021

В ночь с 4 на 5 декабря запланирован вывоз снега с четырех улиц Пскова

04 декабря 2021

Британцы – о рождественской ёлке: Чёрт возьми, оно что, воевало?
04 декабря 2021

Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации

04 декабря 2021

Михаил Ведерников принимает участие в юбилейном съезде «Единой России»
04 декабря 2021

Вирусолог заявил, что распространение омикрон-штамма может привести к завершению пандемии

04 декабря 2021

Полиция напоминает псковичам, что нужно делать при нападении

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...