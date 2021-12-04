«Единая Россия» учитывает мнение граждан

17:17, 04 декабря 2021, ПАИ

Партийцы прислушиваются к мнению граждан для создания рабочих программ. «Единая Россия» в этом году создала «Народную программу», чтобы узнать мнение каждого гражданина страны.

В неё вошли предложения более 2 миллионов россиян. Люди рассказали о своём видении решения вопросов здравоохранения, образования, промышленности и других сфер. Они легли в основу развития страны на ближайшие 5 лет и уже учтены в бюджете на следующий год.

Напомним, 4 декабря в выставочном комплексе «Экспоцентр» проходит третий этап юбилейного XX Съезда «Единой России». На Съезде обсудят важные итоги работы и планы на будущий год. Участие в нём принимает и делегация из Псковской области.