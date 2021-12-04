Турция изменила экспортный бренд своей продукции

18:13, 04 декабря 2021, ПАИ

Власти Турции приняли решение изменить экспортный бренд турецкой продукции для повышения её узнаваемости за рубежом, сообщается в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Такое решение подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В связи с изменениями вместо бренда Made in Turkey экспортная продукция будет поставляться под единым брендом Made in Türkiye.

Отмечается, что этот турецкий вариант написания Турции (Türkiye) наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа. Подчёркивается, что решение о смене бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции.