Турция изменила экспортный бренд своей продукции
Власти Турции приняли решение изменить экспортный бренд турецкой продукции для повышения её узнаваемости за рубежом, сообщается в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.
Такое решение подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В связи с изменениями вместо бренда Made in Turkey экспортная продукция будет поставляться под единым брендом Made in Türkiye.
Отмечается, что этот турецкий вариант написания Турции (Türkiye) наиболее полно отражает культуру и ценности турецкого народа. Подчёркивается, что решение о смене бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции.
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