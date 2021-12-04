В России рассмотрят законопроект о фудшеринге
Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Евгений Нифантьев сообщил, что законопроект о фудшеринге, который позволит бизнесу передавать большее количество еды и промтоваров в благотворительные фонды вместо утилизации, может быть внесён в Госдуму в ближайшее время, пишет ТАСС.
Депутат отметил, что это действительно необходимо, так как поможет решить много социально важных и значимых проблем в стране.
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