В России рассмотрят законопроект о фудшеринге

18:26, 04 декабря 2021, ПАИ

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Евгений Нифантьев сообщил, что законопроект о фудшеринге, который позволит бизнесу передавать большее количество еды и промтоваров в благотворительные фонды вместо утилизации, может быть внесён в Госдуму в ближайшее время, пишет ТАСС.

Депутат отметил, что это действительно необходимо, так как поможет решить много социально важных и значимых проблем в стране.