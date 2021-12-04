Эксперты рассказали, как бороться с бессонницей
Проблемы с вниманием, обучаемостью и кратковременной памятью могут возникнуть у человека при недостатке сна. О способах борьбы с бессонницей и недосыпом рассказали сомнологи из Швеции Сусанна Йернелев и Юн Аксельссон, пишет Dagens Nyheter.
Эксперты сообщили, что перед сном нужно убирать часы и телефон. Если долго не получается уснуть, то сомнологи советуют встать с кровати и заняться чем-то спокойным, чтобы место для сна не превратилось в фактор стресса.
Как отметил Аксельссон, последствия недосыпа в большей степени сказываются на чувствительных людях, которым сложно сосредоточиться. Сомнолог порекомендовал им чаще дышать свежим воздухом, а также, если есть возможность, устраивать себе короткий сон от 5 до 30 минут.
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