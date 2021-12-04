Врач назвал новогодние игрушки, которые могут вызвать проблемы со здоровьем

20:45, 04 декабря 2021, ПАИ

Врач-терапевт Тимур Асанов сообщил, что новогодние игрушки и украшения, изготовленные из некачественных материалов, могут вызвать аллергию, химическое отравление и другие неприятности, пишет РИА Новости.

Он отметил, что некачественный пластик, нарушение технологии изготовления игрушек приводят к высвобождению отравляющих веществ. Они могут провоцировать сильнейшие аллергические реакции и химические отравления.

Врач подчеркнул, что производители ёлочных украшений могут использовать токсичные вещества, при этом их продукция будет проходить по ГОСТу, если такие «яды» не превышают допустимую концентрацию. Однако в этом случае не учитывается опасность накопления подобных веществ в организме человека.

Чтобы не навредить себе перед праздником, Асанов порекомендовал при выборе новогодних украшений обращать внимание на запах, изучать состав игрушки, а если производитель ограничился словом «пластик», врач советует отказаться от покупки. Гирлянды он советует покупать только в специализированном магазине и проверять, не нагреваются ли они при работе.

Если при включении гирлянда начинает источать резкий химический запах, предостерегает специалист, необходимо немедленно выключить её и отказаться от дальнейшего использования.