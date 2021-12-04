Проект «Экомышление» претендует на премию «Народное признание»

21:20, 04 декабря 2021, ПАИ

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На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» выдвинут проект «Экомышление», инициатором которого является Сергей Елизаров. Заявку прислало МБОУ «Тямшанская гимназия Псковского района». Проект выдвигается в номинации «Экомышление».

Проект, поддержанный Фондом президентских грантов, направлен на повышение экологической культуры и бережного отношения к природе среди учащихся школ Псковской области. В течение 2021 года было проведено 80 экоуроков, на которых школьникам рассказали о раздельном сборе бытовых отходов и полезных экопривычках. В каждом учебном заведении устанавливается урна для раздельного сбора мусора, а на пришкольной территории ставится дополнительный контейнер для отсортированных отходов. Знания, полученные на экоуроках, дети применяют в школах и переносят их домой.

Также в рамках проекта были организованы акции «Сдай макулатуру – накорми бездомных животных!». Вырученные денежные средства в размере 72 тысяч рублей были направлены на корм для бездомных животных.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.