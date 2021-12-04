В РПЦ предложили запретить охоту как развлечения

21:31, 04 декабря 2021, ПАИ

В Русской православной церкви (РПЦ) считают охоту пережитком прошлого и выступают за ее запрет. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Митрополит Иларион подчеркнул, что относится к охоте отрицательно и считает, что она допустима только в том случае, когда необходимо регулировать популяцию тех или иных животных. Однако «для этого существуют специалисты — егеря».

Он также отметил, что охота чревата и человеческими жертвами: когда зверя берут в кольцо, охотники находятся друг против друга и могут случайно застрелить товарища.

Митрополит заключил, что это то развлечение, которое опасно, которое совершенно не нужно и которое следовало бы запретить.