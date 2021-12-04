Состоявшаяся в Палкино акция «Чистый берег» выдвинута на премию «Народное признание»

22:00, 04 декабря 2021, ПАИ

Акцию «Чистый берег», проведенную Центром добровольчества поселка Палкино, выдвинули на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Экомышление». Заявку прислала редакция газеты «Льновод».

Центр добровольчества создан в поселке Палкино в 2020 году. Это сообщество людей, которые готовы безвозмездно помогать другим людям. Волонтерская организация не только объединяет добровольцев, но и обеспечивает их координацию, поддержку и обучение.

Центр объединяет людей разного возраста, работают они по многочисленным направлениям под руководством Татьяны Брежневой.

Одно из направлений – акция «Чистый берег». Инициировали ее юные волонтеры-школьники. Ее цель — очистить берега водоемов райцентра от мусора и сформировать бережное отношение людей к природе вообще и к водным ресурсам в частности. Волонтеры разного возраста 1 раз в месяц убирают территорию и берег вокруг озера Смолинского, реки Смолинки. Неравнодушные палкинцы показывают пример окружающим, призывают к благоразумию: отдохнув на чистом месте, оставлять его таким же прекрасным. Волонтеры пишут статьи в районную газету «Льновод», призывая всех к наведению порядка, надеются поменять ситуацию на берегу в лучшую сторону.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.