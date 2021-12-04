Нутрициолог рассказала, какие фрукты могут повредить похудению

22:09, 04 декабря 2021, ПАИ

Фрукты с высоким гликемическим индексом могут повредить похудению и поддержанию стройности, рассказала нутрициолог Евгения Дегтянникова в беседе с РИА Новости.

К таким фруктам специалист отнесла банан, арбуз, манго, виноград, финики. Кроме того, она заметила, что не стоит есть больше двух фруктов в день.

Она объяснила, что гликемический индекс — это скорость попадания глюкозы в кровь в ответ на прием определенных продуктов. Чем выше этот показатель, тем быстрее попадает глюкоза в кровь, тем сильнее будет ее скачок.

Гликемический индекс показывает способность продукта стимулировать выработку инсулина — главного гормона, который запускает глюкозу в клетку, за счет которой мы получаем энергию.

При этом нутрициолог Анна Дробышева назвала киви отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Продукт также оказывает положительное влияние на сжигание жиров, блокирующих артерии.